Asus annuncia le schede grafiche della serie NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER

(Di giovedì 18 gennaio 2024) . Prestazioni rinnovate con le più recenti soluzioni ROG, TUF Gaming, ProArt e Dual L’aziendahato nelle ultime ore tantissime novità. Tra queste troviamo leRTX 4080, 4070 Tie 4070che saranno presto disponibili per leROG, TUF Gaming, ProArt e Dual. LeRTX 4070 Tiintegrano 16 GB di VRAM per prestazioniiori. Invece, leRTX 4070sono dotate di connettore di alimentazione a 16 pin 12VHPWR per una compatibilità più estesa con gli alimentatori più recenti. Dettagli sulla ...

oggi la nuova serie di schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER , composta dalle nuove GeForce RTX 4080 SUPER, GeForce RTX 4070 Ti SUPER e GeForce RTX 4070 SUPER. Al fine di ...... il laptop che coniuga prestazioni e portabilità PC Inteli processori per portatili e desktop di 14a generazione News PC Acer Swift Go 14, computer leggero e intelligente News PC...L'annuncio arriva mentre YouTube ... WiFi 7 e periferiche gaming per ASUS Molto ricca e variegata la nuova gamma di schermi ASUS; che vanno da soluzioni ProART destinate ai professionisti ai display ...Unieuro continua a offrirci i prodotti della Samsung: oggi troviamo in offerta il Samsung Galaxy A34 5G, uno smartphone modesto ed economico.