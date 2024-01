Assolto il professore accusato di molestie sessuali | “Agirono per vendetta”

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Aveva 58 anni, Giovanni Di Presa, quando ha visto la sua vita cambiare. Quando involontariamente e inaspettatamente si è ritrovato a difendersi da una delle accuse peggiori che un uomo, nel suo ruolo, possa ricevere. Il, fisioterapista e docente di sostegno all’interno della Scuola Media Soprani di Castelfidardo, era statodalle sue studentesse die maltrattamenti. Lui ha negato, lo ha fatto sempre, da quel giorno e fino a oggi, dovendo convivere con il peso delle accuse, dei giudizi e dei pregiudizi che ormai si erano abbattuti sulla sua persona, sulla quotidianità e sull’intera vita. Ma non ha smesso di lottare, non lo ha fatto mai. Voleva e doveva dimostrare di essere innocente, di essere uncompetente e integro, e soprattutto un bravuomo. E alla ...

... è statodall'accusa di violenza sessuale e maltrattamenti. Era andato a processo per aver molestato quattro alunne e averne picchiata un'altra. Di Presa eradi sostegno a tempo ...Poi nel 2021 l'insegnante di sostegno vienein primo grado dalle accuse ma la strada è ... In un'intervista al Corriere della Sera , ilracconta la sua storia e ricostruisce l'...Una crudele quanto banale ritorsione, perché un giorno in classe aveva sequestrato il cellulare a una studentessa. Da allora in clima cambiò, anzi degenerò. Ora ammette che ...