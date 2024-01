Ascolti tv ieri | inaspettato boom di Raoul Bova Vola Antonella Clerici

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Glitv dimercoledì 17 gennaio 2024 hanno registrato per il ritorno di Chi l'ha Visto su Rai3 dopo la lunga pausa natalizia un netto di 1.678.000 spettatori, 10.3% di share. Il film Mio Fratello Rincorre i Dinosauri su Rai1 è stato visto da 2.310.000 spettatori, share del 13.1%. Il debutto della serie I Fantastici 5 su Canale 5 ha conquistato 3.015.000 telespettatori, share 17.5%. Di seguito glitv disera degli altri canali: Rai2 serie The Swarm 493.000, 2.7% Italia 1 film Mechanic Resurrection 1.524.000, 8.4% Rete 4 Fuori dal Coro 900.000, 6.5% La7 Una Giornata Particolare L'Approvazione della Regola di Francesco 956.000, 5.4% Tv8 film L'Utimo dei Mohicani 338.000, 1.9% NOVE film Un Principe per Natale 381.000, 2.1%.tv: inarrestabile ...