Ascolti tv | i dati del 17 gennaio 2024

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Bene il film su Rai Uno Nella serata di ieri, mercoledì 17, su Rai Uno, Mio fratello rincorre i dinosauri ha conquistato 2.310.000 spettatori pari al 13.1%. Su Canale5, la prima puntata de I Fantastici 5 ottiene 3.015.000 spettatori con uno share del 17.5%. Su Rai2 la seconda puntata di The Swarm – Il quinto giorno porta a casa 493.000 spettatori con il 2.7%. Su Italia1 Mechanic: Resurrection registra 1.524.000 spettatori con l’8.4%. Su Rai3, dopo una presentazione, Chi l’ha Visto? conquista 1.678.000 spettatori pari al 10.3%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 900.000 spettatori (6.5%). Su La7 Una Giornata Particolare segna 956.000 spettatori e il 5.4%. Su Tv8 L’ultimo dei Mohicani arriva a 338.000 spettatori (1.9%). L'articolo proviene da 361 Magazine.

DayTime Pomeriggio, idel 17 gennaio 2024 RAI 1 La volta buona : 0.000.000 spettatori con 0.00 % . Il Paradiso delle Signore : 0.000.000 spettatori con 0.00 % di share. La Vita in ...Marco Zonetti per Dagospia tom cruise top gun maverick GliTv e iAuditel di martedì 16 gennaio 2024 vedono, in prima serata, la replica della fiction I fratelli De Filippo su Rai1 conquistare 1.881.000 pari all'11.5%. Su Canale5, il film Top Gun ...Gli ascolti per l’ex esponente del centrodestra non sono mai ... La trasmissione era già stata messa in discussione prima di Natale, ma poi era stata confermata dai vertici Rai. Eppure i dati ...Ascolti tv 17 gennaio 2024: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (mercoledì) | Qual è il programma più visto della serata ...