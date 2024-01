Arrivano i nostri I mercantili avranno una scorta europea nel mar Rosso | fra un paio di mesi

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 18 gennaio 2024) La spinta di Italia e Francia, preoccupate delle ricadute economiche del rallentamento dei traffici di Suez, per una missione navale, con regole d'ingaggio meramente difensive. Lunedì il primo ok, entro febbraio il via libera del Consiglio Ue. L'Italia invia la Fremm e, forse, anche la Garibaldi