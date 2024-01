Arriva il nuovo piano pandemico del governo Meloni | i vaccini la misura più efficace

Scuola occupata per un giorno, poi un incidente occorso a una bidella chiude in anticipo l'occupazione. Accade in un istituto scolastico di ... (orizzontescuola)

Una bella notizia per gli amanti del fantasy : il 16 gennaio è uscita in libreria la nuova opera dell’autrice Cassandra Clare , nota per aver creato ... (screenworld)

Ilprogetto è progettato per aiutare a risolvere i numerosi problemi che riguardano il mining ... Tuttavia, questa promessaa fronte di una prevendita che attualmente si esaurisce ......disponendo unprocedimento per quanto riguarda l'omissione dell'Iva, mentre per le fatture dispone l'annullamento senza rinvio in quanto il fatto non sussiste. Nel gennaio 2022 alla fine...Josh Doig sta per diventare un nuovo giocatore del Sassuolo. Nelle scorse ore il calciatore scozzese aveva aperto al trasferimento, con il club neroverde che ha accelerato e chiuso la trattativa: ...Il 25 gennaio 2024 arriva su Netflix Griselda ... Sofia Vergara è protagonista della nuova serie Netflix sul narcotraffico: Griselda (getty images) “L’ho adorata fin da subito proprio per il fatto che ...