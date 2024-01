Arriva il biopic su Anthony Kiedis dei Red Hot Chili Peppers ispirato all’autobiografia Scar Tissue | cosa c’è da sapere

Per chi l'ha perso e per chi non c'era, l'occasione di rimediaregrazie alla piattaforma streaming di MYmovies, che mette a disposizione uno dei più singolari e convincentidegli ultimi ...L'albumdopo l'incredibile successo commerciale di Her Loss , il joint album pubblicato con ... quindi, che insieme al disco sia stato annunciato anche un omonimocon protagonista Donald ...Con ‘Next Goal Wins’, ispirato a fatti reali, Taika Waititi torna nelle sale (finalmente) con un film più genuino e meno pretenzioso dei precedenti ...Una new entry nel cast del film su Frankenstein di Maggie Gyllenhall con protagonista Christian Bale: Annette Bening entra a far parte del progetto.