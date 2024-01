Arrestati in Flagrante due Pescara per Furto in Gastronomia

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 18 gennaio 2024)- La notte scorsa, durante i consueti controlli del territorio, i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile hanno arrestato due individui di, un 23enne e un 33enne, peraggravato in concorso. L'attenzione dei militari è stata attirata dal comportamento sospetto di uno dei due dopo aver rubato bevande da una. Mentre si trovavano nei pressi di unain via Sacco, i carabinieri hanno notato il 23enne che agiva in modo strano vicino a un cassonetto della spazzatura. Il giovane sembrava nervoso, osservava continuamente l'ambiente circostante e cercava di occultare qualcosa. I militari hanno ispezionato il cassonetto e hanno trovato bottiglie sigillate di diverse bevande, tra cui alcolici. Successivamente, hanno constatato che la porta ...