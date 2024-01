Arnold Schwarzenegger fermato all’aeroporto di Monaco | colpa dell’orologio di lusso da dare in beneficenza

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Il rigore la fiscalità nell’osservanza delle regole da parte dei tedeschi sono proverbiali. E li ha sperimentati in prima persona anche, che è statoper tre ore dalle autorità portuali didi Baviera insospettite dall’orologio che la star hollywoodiana portava al polso. Un Audemars Piguet diche ha convinto i doganieri a bloccare l’ex governatore Californiano e sottoporlo a un lungo interrogatorio. E non importa che quell’oggetto che portava con séfosse destinato, il giorno dopo a essere messo all’asta in Austria per raccogliere fondi nella lotta al cambiamento climatico. Le autorità aeroportuali sono state inflessibili e hanno seguito pedissequamente il protocollo da attivare in questi casi. Schwarzy, 76 anni, in viaggio per ...

