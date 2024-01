Arnold Schwarzenegger arrestato per colpa di un orologio di lusso

(Di giovedì 18 gennaio 2024) La'ttore americano è stato fermato dagli agenti di Monaco di Baviera in Germania per non avere dichiarato un costoche sarebbe dovuto andare all'asta

è stato fermato per tre ore in un aeroporto tedesco con l'accusa di non aver dichiarato un orologio di lusso che intendeva mettere all'asta per beneficenza. È stata avviata un'...è stato arrestato in un aeroporto tedesco con l'accusa di non aver dichiarato un orologio di lusso che intendeva mettere all'asta per beneficenza. Secondo quanto riferisce la bbc,...Qual è l’orologio di lusso di Arnold Schwarzenegger Ecco cosa è successo e di che tipo di orologio si tratta.L'attore ed ex-governatore della California Arnold Schwarzenegger è stato trattenuto dagli agenti doganali dell'aeroporto tedesco di Monaco per una presunta omissione nella dichiarazione di oggetti ...