Arianna Cirrincione spiega perché non riguarda le sue puntate di Uomini e Donne E sulla possibilità del secondo figlio con Andrea Cerioli…

Leggi su isaechia

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Manca poco ormai eCerioli diventeranno genitori della piccola Allegra. La coppia, nata all’interno dello studio di, da anni fa coppia fissa e ha così deciso di allargare la famiglia pensando all’arrivo di una bimba. L’emozionante gender reveal ha fatto sognare i fan affezionati alla coppia che, quotidianamente, li seguono passo passo e giorno dopo giorno sui social. Entrambi molto attivi sui social, provano così a ricambiare l’affetto del pubblico, condividendo attimi di vita quotidiana e soprattutto tutta la preparazione per l’arrivo della piccola creatura. Proprio ieri seraha deciso di aprire un box domande su Instagram per rispondere alle curiosità dei fan in merito alla gravidanza e anche alla sua vita in generale. In primis ...