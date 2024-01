Ariana Grande annuncia l’uscita del suo ultimo album ” Eternal Sunshine” fuori l’8 marzo

(Di giovedì 18 gennaio 2024)è ufficialmente tornata: uscirà il prossimo 8”, il nuovo attesissimo. L’8esce il nuovo attesissimodiUfficio Stampa WORDS FOR YOUè ufficialmente tornata: uscirà il prossimo 8”, il nuovo attesissimodell’artista multi-platino, vincitrice di un Grammy Award e superstar internazionale. A quattro anni di distanza dall’lavoro discografico, il nuovo, il settimo in carriera, è già disponibile in preorder in esclusiva sullo shop Universal in formato CD e ...

ha finalmente dissipato ogni dubbio: il nuovo album sarà intitolato Eternal Sunshine . La cantante ha annunciato l'uscita del progetto discografico con un post sul profilo Instagram da ...Voci anche sul cast, con i nomi die Taron Egerton come possibili opzioni per i ruoli di Meg e del protagonista Hercules. Ora qualcosa è cambiato: Guy Ritchie non dovrebbe più dirigere ...Ariana Grande annuncia l'uscita del nuovo album Eternal Sunshine: intanto Yes, and è un successo: testo e significato del brano ...Anna ha annunciato nelle scorse ore il nuovo singolo I got it: il brano verrà distribuito negli Stati Uniti da Republic Records, l’etichetta ...