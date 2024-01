Aprilia | scontro tra due auto sulla Pontina | due morti e sei feriti

... nel territorio di. La tragedia, l'ennesima sulla strada statale 148, si è consumata nelle prime ore del mattino di oggi, giovedì 18 gennaio. Da quanto si apprende nellosono stati ...Ne dà notizia l'Anas , spiegando che in conseguenza dell'incidente è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Roma, al km 56,000, a Campoverde, frazione diSul posto sono ...Come riportato dai vigili del fuoco, lo scontro è avvenuto all'altezza dell'uscita per Campoverde. Traffico paralizzato e code lunghissime ...Due le auto coinvolte, una delle vetture si è ribaltata sul guardrail all’altezza dell’uscita Campoverde Sud, in direzione Roma ...