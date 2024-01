Aprilia Incidente stradale nella notte lungo la Pontina | tragico bilancio di due morti e sei feriti

Leggi su temporeale.info

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Poco dopo le due di questail personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel Comune dia seguito segnalazioni giunte al numero unico d’emergenza 112 – per un. Sul posto in strada statale 148al km 55 in località Campoverde, la squadra territoriale dei L'articolo Temporeale Quotidiano.