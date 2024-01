Apiafco | ' migliorare accesso e monitoraggio cure per psoriasi grave'

Si parla - sottolinea la presidente- del farmaco rivoluzionario per il contrasto all'epatite C. Ma oggi, in dermatologia, ci sono dei farmaci che ti fanno guarire in 2 settimane, quasi al ...Si parla - sottolinea la presidente- del farmaco rivoluzionario per il contrasto all'epatite C. Ma oggi, in dermatologia, ci sono dei farmaci che ti fanno guarire in 2 settimane, quasi al ...(Adnkronos) - "Federsanità condivide pienamente il lavoro promosso da Salutequità rispetto al Nuovo sistema di garanzia dei Lea, soprattutto per ...Corazza, 'farmaci efficaci in tempi rapidi non rappresentano costi ma un investimento' ...