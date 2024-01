AO | Sonego lotta ma non basta contro il ciclone Alcaraz 3-1 Zeppieri | sogno sfumato al quinto set con Norrie

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Nonun’ottima prestazione a Lorenzoper accedere al terzo turno degli Australian Open. Il piemontese, numero 46 Atp, infatti, non è riuscito a fermare Carlos. Lo spagnolo, seconda testa di serie, si è imposto in quattro set con il punteggio di 6-4, 6-7 (3), 6-3, 7-6 (3). Ko ancheAlla fine si è dovuto arrendere alla voglia di rivalsa di Cameron. L'inglese...

Saranno ore importanti per Filippo Volandri, in fatto di scelta. Domani, a partire dalle ore 12.00, ci sarà la seconda semifinale delle Finali di ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ZEPPIERI-NORRIE DALL’1.00 09.18 Grandissima vittoria da parte di Carlos Alcaraz, che è ... (oasport)

, cogliendo il momento chiave della partita, ha dato tutto in un gioco fondamentale ed è riuscito a ottenere il contro - break immediato. Dall'1 - 1 entrambi hanno difeso senza problemi la ...Lorenzocon Carlos Alcaraz, ma il n°2 del mondo si impone in tre ore e mezza con il parziale 6 - 4, 6 - 7, 6 - 3, 7 - 6 e vola al 3° turno degli Australian Open. L'azzurro esce tra gli applausi ...Anche Lorenzo Sonego esce di scena agli Australian Open dopo il ko nella notte di Zeppieri. L'azzurro lotta e tiene tre ore e mezza in campo Carlos Alcaraz (n°2 del mondo), che si impone 6-4, 6-7, 6-3 ...Lotta, ma deve capitolare, Lorenzo Sonego nel secondo turno degli Australian Open 2024 di tennis: l'azzurro, chiamato all'improba impresa contro il numero 2 del tabellone e del mondo, lo spagnolo Carl ...