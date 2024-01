Anticipazioni Uomini e Donne 18-19 gennaio 2024 | Alessandro snobba Cristina

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Nelle puntate diche saranno trasmesse tra il 18 e il 19vedremo cheVicinanza sarà molto provato. Durante la messa in onda di ieri il cavaliere ha discusso pesantemente con Armando Incarnato, il quale è tornato nel parterre, al punto da prendere la decisione di lasciare lo studio. In questi giorni, però, il cavaliere rientrerà e prenderà una decisione in merito al rapporto conTenuta. In merito al Trono Classico, invece, si parlerà solamente di Ida Platano. Cristian Forti e Brando Ephrikian saranno presenti, ma di loro non si farà in tempo a discutere. Per quanto riguarda la parrucchiera, la donna avrà una discussione piuttosto accesa con Mario Cusitore, corteggiatore che di recente ha deciso di compiere una piccola follia per la ...