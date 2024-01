Anticipazioni Terra Amara | la puntata di oggi 18 Gennaio

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Quando parliamo didobbiamo immedesimarci in una Istanbul degli anni ’70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico umile e laborioso che, dopo la morte dei suoi familiari, è stato cresciuto dal suo datore di lavoro. I loro sogni verranno spezzati all’improvviso da un destino crudele, e la coppia sarà costretta a fuggire per salvare il proprio amore. Con H. Altinbilek. Segui ledisu Zon.it. Ayten e Selma ricattano Zuleyha ma lei riesce a impossessarsi della lettera di Demir a Hulya. Nel frattempo, Zuleyha vuole scoprire la verità quindi si reca all’albergo dove le due donne allano e sfrutta a suo vantaggio una discussione tra le due che è riuscita a ...

Scopriamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful , Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in ... (comingsoon)

Le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda il pomeriggio e la sera del 18 gennaio 2024 su Canale 5 rivelano che non si sa più che fine ... (comingsoon)

...Un posto al sole18 gennaio 2024 Martina Pedretti - 17 Gennaio 2024 I Fantastici 5seconda puntata 24 gennaio Leila Sirianni - 17 Gennaio 2024Amara......Un posto al sole18 gennaio 2024 Martina Pedretti - 17 Gennaio 2024 I Fantastici 5seconda puntata 24 gennaio Leila Sirianni - 17 Gennaio 2024Amara...Si terrà sabato l’ormai tradizionale cena sociale organizzata dal Balda Fanclub. Ancora una volta sarà l’Hotel Horizon di Montegranaro ...Grazie ad una chiamata anonima Lutfiye avrà la conferma che Fekeli non è morto per cause naturali ma non dirà nulla a Fikret ...