Anticipazioni “Dritto e Rovescio” stasera in tv | tiene banco il caso Pedretti

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Giovedì 18 gennaio 2024, la prima serata su Retequattro si accende con un nuovo e avvincente appuntamento di “”, condotto dal carismatico Paolo Del Debbio. La puntata promette una panoramica completa su questioni di attualità, dalla cronaca al dibattito politico, offrendo uno sguardo approfondito sui temi caldi che dominano la scena italiana. In questa anticipazione, esploriamo i principali argomenti e gli ospiti che renderanno la serata un’esperienza televisiva imperdibile. A “” si apre con ile il ruolo dei social Al centro della serata, il programma affronta il delicatodi Giovanna, la titolare della pizzeria di Sant’Angelo Lodigiano trovata morta dopo una serie di critiche ...

giovedì 11 gennaio , nel nuovo appuntamento con "Dritto e rovescio" , il talk show in onda in prima serata su Rete quattro, Paolo Del Debbio intervista ... (247.libero)

giovedì 18 gennaio , in prima serata su Rete quattro, nuovo appuntamento con "Dritto e Rovescio" condotto da Paolo Del Debbio. Al centro della serata, ... (247.libero)

Giovedì 18 gennaio, in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con "e Rovescio" condotto da Paolo Del Debbio. Al centro della serata, il caso di Giovanna Pedretti, la titolare della pizzeria di Sant'Angelo Lodigiano trovata morta dopo che sui social si erano ...Il suo pensiero andràa Brooke , che poche ore prima gli aveva comunicato la sua intenzione di chiamare la tutela dei minori. Trame eBeautiful: Chi ha chiamato i servizi sociali...Un Posto al Sole, cos'accadrà dal 22 al 26 gennaio 2024 Ecco gli spoiler più interessanti! Attenzione: grosse novità in vista! Scoprile!“La grande abbuffata”, in seconda serata su Rete 4 il film del 1973 con Marcello Mastroianni e Ugo Tognazzi. Ecco la trama. Quattro ...