Anticipazioni Amici 23 del 18 01 24 | sospesa una maglia | sorpresa nella classifica canto

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Sono appena terminate le registrazioni di una nuova puntata di, il fortunato e amatissimo talent show di Maria De Filippi, giunto alla sua ventitreesima edizione. Cosa vedremo domenica 21 gennaio? Chi vincerà la sfida e quale allievo sarà invece a rischio? Andiamo a vedere lefornite come di consueto dall’account Twitter di Gossip e Tv:per Giovanni! Ospite una cara conoscenza della passata edizione di, ovvero Aaron.: è balzata al primo posto la cantante appena entrata nel programma: Garagiudicata da Aiello, Francesca Michielin e Paola Turci Kia Holden Martina Mida Petit Sarah Ayle Bahane Malia Post in aggiornamento ...

Al via da stasera I Fantastici 5, la nuova fiction Mediaset con protagonista Raoul Bova . Frutto di una coproduzione RTI – Lux Vide, in 8 puntate per ... (optimagazine)

domenica 21 gennaio 2024, andrà in onda, a partire dalle ore 14 su Canale 5, una nuova puntata di Amici 23. Sarà un importante appuntamento per ... (tutto.tv)

Per sapere qualcosa di più, cari, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostreLa Promessa per il momento terminano qui. L'appuntamento è tra qualche giorno, quando gli ...Per sapere qualcosa di più, carilettori, l'appuntamento è tra qualche giorno. Le nostreIl Paradiso per il momento terminano qui. Vi ricordiamo che potrete seguire la soap opera ...Quando esce SKAM Italia 7: anticipazioni sulla possibile data di uscita, trama, cast, episodi e novità della settima stagione su Netflix.Nel daytime di oggi ad Amici 23, Giovanni ha ricevuto un compito dalla maestra Celentano e i complimenti ricevuti (sebbene pochi) lo hanno entusiasmato, spingendolo a promettere di mettercela tutta ...