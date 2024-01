Anthony Hopkins | Ero riluttante a ballare nei video per TikTok | ma abbiamo bisogno di farci quattro risate

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 18 gennaio 2024) L'86ennerivela come la moglie e la nipote l'abbiano spinto a diventare una star dei social media con le sue trovate buffe. Sul palcoscenico e davanti alla telecamera è serissimo, maha ormai una seconda carriera come star didove ha conquistato milioni di followers coi suoi buffi balletti. Con i suoi oltre 8 milioni di follower complessivi sue Instagram, condividedi se stesso mentre scherza e gioca: eccolola rumba nella sua cucina al ritmo di Mambo Italiano, facendo penzolare le bacchette dal mento o dimenando la lingua (alla Hannibal Lecter) mentre prepara il sugo. "Cerco di non comportarmi secondo la mia età", afferma. "Ho 86 anni. Quindi ho invertito la ...