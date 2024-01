Anna Mazzamauro | “Ho lavorato con Banfi ma lui nomina solo Edwige Fenech perché è figa”

Da venerdì 12 a domenica 14 gennaio 2024 Presso OFF/OFF Theatre , in Via Giulia, 20 – Roma ORARI SPETTACOLI: dal martedì al sabato alle ore 21.00, la ... (romadailynews)

, attrice di teatro già Nannarella, e Cyrano, molto attrice di cinema dal 1975 al 1999 nei panni di signorina Silvani accanto a Paolo Villaggio , sforna da stasera al Teatro Off/Off il ...Giobbe Covatta, Amanda Sandrelli, Andrea Zorzi, Agnese Fallongo, Tiziano Caputo esono solo alcuni degli artisti che andranno in scena sul palco di via Cairoli 35 a Diano Marina, ...Indimenticabile nei panni della signorina Silvani, personaggio ingombrante ma allo stesso tempo cruciale per la sua carriera ...Per 14 anni ha vestito i panni della signorina Silvani accanto a Paolo Villaggio. Ora è a teatro con il suo Com’è ancora umano lei, caro ...