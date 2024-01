Angelina Jolie adesso indossa i suoi vestiti

James Haven, il fratello maggiore di Angelina Jolie , ha rilasciato una recente intervista in cui parla del suo rapporto con la sorella e con i ... (cinemaserietv)

Mr. and Mrs. Smith - su Prime Video la serie ispirata al film che fece innamorare Brad Pitt e Angelina Jolie

Mr. and Mrs. Smith, film del 2005 divenuto celebre, più che per i suoi contenuti, per aver fatto nascere una delle coppie più chiacchierate degli ... (optimagazine)