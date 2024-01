Andare a godersi la pensione all’estero | ecco i paesi più favorevoli per gli italiani

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Dopo lo stop introdotto dal Portogallo dal 1 gennaio 2024 al regime speciale di tassazione per i pensionati stranieri, restano comunque alcuniper gliEspatriare al termine dell’attività lavorativa ela terza età con laacquisita durante a precedente esperienza lavorativa in un luogo caldo, magari con il mare, e in cui il potere d’acquisto del nostro assegno mensile sia più forte di quanto non sia in Italia, non è un sogno proibito. Per circa 400 mila, secondo i dati Inps, si tratta di un progetto di vita concreto e conveniente. Bisogna essere disposti a mettere molti chilometri tra sé e i propri affetti, magari figli e nipoti lasciati a casa, ma agli occhi di molti, a conti fatti il gioco potrebbe valere la candela. I migliori ...

... e non solo per via dei suoi 17 anni, ma anche per una sorta di euforia che la porterà ala ... Cosa non vorrebbe lasciaredell'adolescente che è in lei "Le mille possibilità di poter ...... anche se dovessemale. 'Tu capisci, Beatriz, che è chiaro che in questo momento se lui dovesse scegliere sarebbe lei, vero' dice quindi Maria suggerendole didi più le esterne, ...Anna Tatangelo ha trascorso un romantico compleanno con il compagno Mattia Narducci, cenando con lui a Milano prima di volare a Roma dal figlio Andrea per spegnere le candeline ...Michael Bublé ha raccontato l’incontro che ha rischiato di avere con gli orsi polari, scampato per un soffio, e ha parlato della possibilità di allontanarsi dalla musica ...