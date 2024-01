Anche gli ascoltatori della musica selvaggia sono stati addomesticati

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Cristo è dimenticato ma pure Dioniso non lo segue più nessuno. L’ho capito a Barletta, vedendo la locandina di un concerto di Molfetta: Tommaso Paradiso, Banchina San Domenico, 22 agosto. Ventidue agosto? La locandina parlava di prevendita dei biglietti e cosa c’è di più burocratico e meno dionisiaco di una prevendita? Non per dire, ma io quando andavo ai concerti rock decidevo la mattina se non al pomeriggio, la sera mi presentavo alla cassa, prendevo il biglietto ed entravo (a volte, in anni remotissimi, grazie alla prescrizione posso dirlo, tralasciandola cassa). Dalle origini fino a ieri, i radunilil’ultima incarnazione del dionisismo. Ossia sfrenatezza, ebrezza, istinti, impulsi... Mica puoi programmare un impulso. Come fai a sapere che impulso avrai il 22 agosto? Magari a ferragosto ...