Amici 23 | spoiler nuova registrazione 18 gennaio | sfide e ospiti IN AGGIORNAMENTO

(Di giovedì 18 gennaio 2024)23,18: cosa vedremo in onda domenica 21sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset? Eccovi tutte le ultime notizie sul talent show di Canale 5 tramite le anticipazioni dell’account Twitter Gossip TV.23,18NEWS Oggi si registra la 16ª puntata di #23 . A... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

23, Mew e Matthew hanno lasciato la scuola del talento ma continuano ad essere presenti. In queste ore, infatti, è saltata fuori la nuova indiscrezione.23, Mew e Matthew: ......quali ospiti ha chiamato Maria De Filippi per la puntata di domenica 21 gennaio 2024 del talent di Canale 5 che andrà in onda a partire dalle 14.00 circa Ecco cosa ci hanno svelato le talpe di...Amici 23 spoiler, Mew e Matthew: nuove soffiate sull'abbandono della scuola, spuntano nuove indiscrezioni, ecco cosa è successo.Amici 23, spoiler nuova registrazione 18 gennaio: cosa vedremo in onda domenica 21 gennaio sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset Eccovi tutte le ultime notizie sul talent show di Canale 5 tramite le ...