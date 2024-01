Amici 23 | Giovanni si enstusiama per i complimenti di Alessandra Celentano e promette | Ce la metterò tutta | ma VIDEO

... Domenico Modugno e Francesco De Gregori, nato da un'idea di Arturo Cannistrà eRosaci, ... Adora giocare alla Playstation con i suoi, cantare filastrocche in tedesco (che gli insegna la ...ha poi aggiunto l'allievo di23 rivelando dunque com'è iniziata la sua passione per la ...difficile destinato a Nicholas da parte di Alessandra Celentano che ne ha mandato uno anche a. ...SACILE. Commercio in lutto a Sacile: è scomparsa Laura De Marco, titolare della boutique “Lola mode”, a San Giovanni del Tempio. A 58 anni si è spento il suo sorriso contagioso, dopo una lunga ...Nel daytime di oggi, gli allievi sono stati divisi in schieramenti per dare il via a una delle sfide più importanti dall’inizio del programma: cosa succede.