Amici 23 | compiti per i ballerini | Lucia | Dustin e Gaia al comando della classifica

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 18 gennaio 2024)23 è tornato in onda con una nuova puntata del daytime, questo pomeriggio, giovedì 18 gennaio 2024, come al solito su Canale 5. Cosa sarà accaduto agli allievi del famoso talent? Ve lo raccontiamo qui di seguito nel nostro nuovo articolo.23, un compito speciale per iQuesta nuova puntatastriscia quotidiana di23 è iniziata con un compito speciale per i. Si tratta di un compito videoclip. Ai ragazzi sono stai mostrati tre noti video musicali di star internazionali, da Jennifer Lopez a Michael Jackson fino a Beyoncé. Ihanno dovuto scegliere la coreografia da dover preparare in sala con un ballerino professionista prima di esibirsi, appena 45 minuti dopo, in studio. I ragazzi hanno preparato il compito. La ...