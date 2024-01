Amici 23 anticipazioni puntata del 21 gennaio | news e spoiler

Al via da stasera I Fantastici 5, la nuova fiction Mediaset con protagonista Raoul Bova . Frutto di una coproduzione RTI – Lux Vide, in 8 puntate per ... (optimagazine)

domenica 21 gennaio 2024, andrà in onda, a partire dalle ore 14 su Canale 5, una nuova puntata di Amici 23. Sarà un importante appuntamento per ... (tutto.tv)

Per sapere qualcosa di più, cari, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostreLa Promessa per il momento terminano qui. L'appuntamento è tra qualche giorno, quando gli ...Per sapere qualcosa di più, carilettori, l'appuntamento è tra qualche giorno. Le nostreIl Paradiso per il momento terminano qui. Vi ricordiamo che potrete seguire la soap opera ...Le anticipazioni della prossima puntata di Amici 2024 in programma domenica 21 gennaio rivelano che Nicholas si ritroverà a fare i conti con una sonora stroncatura da parte della prof Celentano, che ...Quando esce SKAM Italia 7: anticipazioni sulla possibile data di uscita, trama, cast, episodi e novità della settima stagione su Netflix.