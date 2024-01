Ambra Angiolini al Teatro di Saronno con la prima nazionale di Oliva Denaro

(Di giovedì 18 gennaio 2024), diretta da Giorgio Gallione, sarà questa sera, 18 gennaio al“Giuditta Pasta” dicon ladel suo nuovo spettacolo, “”. Dopo la, il monologo teatrale di, avrà oltre 60 repliche già in calendario, tra cui Gorizia, Trieste, Nizza Monferrato, Alba a gennaio, e ...

Ambra Angiolini ha pubblicato un post in cui augura un buon compleanno alla figlia Jolanda Renga . Le sue parole L'articolo Jolanda Renga compie 20 ... (novella2000)

Jolanda Renga compie vent’anni: per l’occasione, mamma Ambra Angiolini e papà Francesco Renga hanno fatto gli auguri alla figlia con due dolci post ... (news.robadadonne)

Ambra Angiolini , gli auguri di compleanno alla figlia Jolanda . Come tutti sanno la splendida Ambra Angiolini è stata la compagna del cantante ... (caffeinamagazine)

Nuova vita per Antonella Mosetti : da tempo la soubrette è lontana dalla televisione. Oggi lavora principalmente con i social network e su OnlyFans , ... (247.libero)

debutta giovedì a Saronno nei panni della protagonista del romanzo di Viola Ardone che, nella Sicilia degli anni '60, subisce uno stupro e rifiuta il matrimonio riparatore. Un ...... amici di lunga data, Gabriele Cirilli, Andrea Pennacchi, Giuseppe Pambieri e Paola Quattrini, Paola Minaccioni, ma il 2024 riserba ancora tante grandi presenze, come, Marco Travaglio,...C’è una storia vera, e c’è un romanzo. La storia vera è quella di Franca Viola, la ragazza siciliana che a metà degli anni 60 fu la prima, dopo aver subito violenza, a rifiutare il cosiddetto ...SARONNO - Ambra Angiolini debutta in prima nazionale sul palco del Teatro Giuditta Pasta di Saronno portando in scena la protagonista del celebre romanzo ...