Ambiente e salute | incontro all' Ordine dei Medici sabato 20

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Nuove sostanze inquinanti , degrado ambientale e modifica dello stile di vita creano nuovi rischi per ladell'uomo. In particolare biocidi, microplastiche, particelle sottili, si aggiungono ...

L’eucalipto, conosciuto scientificamente come Eucalyptus, è una pianta dalle Straordinarie Proprietà benefiche per la Salute e l’Ambiente . ... (goingate)

Ampliamento Fassa , Benozzo (Comitato Uniti per la Salvaguardia dell’Ambiente e della salute ): “Vero pericolo è per salute e ambiente” “ Fassa Bortolo ... (notizie)

...all' efficacia della sua People Strategy e ai miglioramenti registrati nella qualità dell'di lavoro, oltre al programma Well - Being che prevede formazione specifica per promuovere la...L'incontro è il secondo sul tema (il primo, che si è tenuto il 30 settembre, riguardava i bambini) voluto dalla Commissione dell'Ordine "e Prevenzione". La segreteria scientifica è ...Dal 2006 direttore di Struttura complessa Area Salute e Ambiente poi in Igiene e Sanità Pubblica-Salute e Ambiente, presso Ats Bergamo. Dal dicembre 2021 è stato nominato direttore sanitario all’Asst ...La presentazione alla stampa si è tenuta stamattina presso la Sala Tevere della Regione Lazio alla presenza del capo segreteria dell'Assessore Ambiente e Sport della Regione Lazio, Alessandro Cochi, ...