Alyson | 10 mesi con la sindrome di Williams | scatta la rete

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoè una bimba di 10di Atripalda (AV) affetta dalladi, una malattia genetica rara, non degenerativa, dello sviluppo neurologico. Qualche mese fa la diagnosi al bambino Gesù di Roma. I genitori, Sebastiano e Mariachiara, per poter affrontare questo periodo difficile e i continui spostamenti, hanno deciso di lanciare una raccolta fondi su GoFundMe: “Il ricavato sarà utilizzato prettamente per sostenere spese mediche, beni primari e di viaggio per le cure della nostra” – fanno sapere. La solidarietà per la famiglia da parte della comunità avellinese è arrivata subito con oltre 5mila euro di donazioni. Un modo per restare vicino ai genitori e sostenerli in questo particolare momento. Per chi volesse contribuire la raccolta fondi è ...