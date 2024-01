“Almeno 7 morti | compresi dei bambini” Missili sull’Iran | tensione altissima in Medio Oriente

(Di giovedì 18 gennaio 2024)pakistani, in un crescendo di tensioni che rischia di infiammare ulteriormente lo scenario, già complicato, del. Il ministero degli Esteri pakistano ha confermato gli attacchi contro postazioni di presunti gruppi terroristici nella provincia del Sistan e Balochistan, nel sud-est dell’Iran, in cui sono mortesette persone, tra cui quattro. Islamabad aveva promesso di rispondere agli attentati iraniani delle scorse ore contro un altro gruppo terroristico nella regione pakistana del Balochistan, che confina con la suddetta provincia iraniana.Come spiegato dal ministero sul proprio sito, “il Pakistan ha effettuato una serie di attacchi militari di precisione altamente coordinati e mirati contro i nascondigli dei terroristi nella ...

Leggi anche Israele, spettro guerra allargata: "Probabilità conflitto con Libano più alta che mai" Pakistan attacca l'Iran,tra cui 4 bambini... nel sud - est dell'Iran, in cui sono mortesette persone, tra cui quattro bambini. ... ha riferito di un'esplosione vicino alla città di Saravan alle 4,30 (ora locale) in cui sarebberotre ...Almeno tre donne e quattro bambini sono stati uccisi nell'attacco pakistano di questa mattina contro la città iraniana di Saravan, riferiscono i media locali. Video pubblicati sui social media ...Secondo Nbc Netanyahu ha però accettato di contenere gli attacchi ampio in Libano. Almeno 20 morti in un raid su Rafah, anche diversi bambini tra le vittime Media arabi affermano che almeno 20 persone ...