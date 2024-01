Almanacco di oggi giovedì 18 gennaio | nel 1644 avviene il primo avvistamento Ufo degli Stati Uniti

... non lasciatevi travolgere dall'ansia e dal nervosismo. È un periodo un po' instabile ma passerà. Sul lavoro fate scelte importanti che seguano la vostra natura.E' il 18° giorno dell'...... non lasciatevi travolgere dall'ansia e dal nervosismo. È un periodo un po' instabile ma passerà. Sul lavoro fate scelte importanti che seguano la vostra natura.E' il 18° giorno dell'...Ogni giorno porta con sé una ricca storia e il 18 gennaio non fa eccezione. Oggi ci immergiamo nell’almanacco di questa data, esplorando i santi venerati, le curiosità affascinanti, gli accadimenti ...Il Cratere di Eufronio viene messo in mostra a Roma dopo che è stato restituito all'Italia dal MOMA: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ...