Allarme cinese nelle università | il Canada si attrezza E l' Italia?

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Ieri il governo canadese ha diffuso un elenco di più di cento istituzioni e centri di ricerca per lo più cinesi, ma anche russi e iraniani, che rappresentano “il rischio più elevato per la sicurezz... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Mycoplasma pneumoniae, il batterio killer che provoca le gravi polmoniti di anziani e bambini in Cina. E che adesso è arrivato anche in Europa. Nel ... (thesocialpost)

Questo l'sollevato da una risoluzione dell'Eurocamera adottata mercoledì con 565 voti ...rapidamente il loro quadro normativo per escludere le entità che potrebbero favorire l'influenza, ...Il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, lancia l'. Nel corso del suo intervento ... Il governatore ha citato anche altri fattori come le difficoltà dell'economiae i 'colli di ...Il governo federale di Ottawa pubblica un elenco degli atenei che lavorano per armare la Cina (ma anche la Russia e l'Iran). A quegli stessi atenei, l'Italia dà il benvenuto. Il difficile equilibrio t ...Il blitz dopo il quale sono state scoperte tracce di peste suina a Napoli torna d’attualità. Il commissario straordinario nazionale per la peste suina africana, Vincenzo Caputo, ...