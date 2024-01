Alexander Zverev vede il baratro agli Australian Open | Klein si arrende solo al super tie-break!

(Di giovedì 18 gennaio 2024)prosegue il suo cammino2024, ma il tedesco ha dovuto lottare per oltre cinque ore (compreso uno stop per la pioggia) contro uno strepitoso Lukas. Lo slovacco, numero 163 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, ha sfiorato la grandissima impresa, portando la sesta testa di serie altie-break del quinto set. Alla fine ha vintocon il punteggio di 7-5 3-6 4-6 7-6 (5) 7-6 (10-7).ha concluso il match con 21 ace e quando ha servito la prima ha vinto il 78% dei punti. Dall’altra parte del campo, però, c’è stato, semplicemente memorabile, con 80 vincenti messi a segno (49 quelli del tedesco), anche se gli errori non forzati sono stati ben 83 contro ...

Interviste Tennis Il tribunale di Berlino ha annunciato cheaffronterà un processo per le accuse di violenza domestica mosse dalla sua ex fidanzata Brenda Patea. L'udienza dovrebbe tenersi nel mese di maggio e potrebbe avere un forte impatto ...Interviste Tennis Il tennista tedescoè uno dei potenziali outsider di questi Australian Open 2024. Non è tra i principali favoriti ma potenzialmente può dare fastidio a chiunque e ai Quarti potrebbe affrontare Carlos ...Alexander Zverev prosegue il suo cammino agli Australian Open 2024, ma il tedesco ha dovuto lottare per oltre cinque ore (compreso uno stop per la pioggia) contro uno strepitoso Lukas Klein. Lo ...Il tribunale di Berlino ha annunciato che Alexander Zverev affronterà un processo per le accuse di violenza domestica mosse dalla sua ex fidanzata Brenda Patea. L'udienza dovrebbe tenersi nel mese di ...