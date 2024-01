Alcuni mettono un asciugamano bagnato sulla finestra | e farai lo stesso dopo aver letto questo articolo

Leggi su it.newsner

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Mentre le temperature gelide continuano ad attanagliare numerose regioni del mondo, la promessa di un’imminente estate rovente si profila all’orizzonte. L’anno scorso è stato registrato come il più caldo da quando sono iniziate le misurazioni, ponendo le basi per un lungo periodo di caldo che è diventato una norma impegnativa sia per la fauna selvatica che per l’umanità. L’estate che sta per arrivare minaccia di portare notti soffocanti, e assicurarsi un buon riposo notturno potrebbe rappresentare una sfida. Un condizionatore d’aria sarebbe la soluzione ideale, ma è un lusso che non tutti possono permettersi. Non temete, vi presentiamo 6 semplici trucchi per dormire comodamente senza spendere troppo… Flickr / MrTinMD1. Trucco del Cuscino Freddo Sebbene possa sembrare poco convenzionale,sostengono che sia sorprendentemente efficace! Basta ...