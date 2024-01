Alaves vs Cadiz – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 18 gennaio 2024) La ricerca della prima vittoria nella Liga dall’inizio di settembre continuerà venerdì 19 gennaio sera quando il Cadice si recherà allo stadio Mendizorrotza per affrontare l’. Gli ospiti hanno faticato in questa stagione, sedendosi al 18° posto in classifica, con solo 15 punti nelle 20 partite disputate, mentre l’è al 13° posto, con 20 punti nelle prime 20 partite del 2023-24. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreL’si è assicurato il ritorno nella Liga attraverso i playoff di Segunda Division della scorsa stagione, quindi qualsiasi posizione superiore al 18° posto in questa stagione sarebbe considerata un successo, con la ...