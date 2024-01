Alaves-Cadice | Liga | diretta tv | formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di giovedì 18 gennaio 2024)è una gara valida per la ventunesima giornata dellae si gioca venerdì alle 21:00: tv,Per l’, che ha 20 punti in classifica, è forse l’occasione più importante e forse decisiva per allontanarsi in maniera definitiva dalle zone calde. I cinque punti sul, che al momento sarebbe retrocesso, potrebbero diventare otto. Un divario quindi quasi incolmabile. Kike dell’(AnsaFoto) – Ilveggente.itEcco perché in questo match che apre il ventunesimo turno dellaspagnola i padroni di casa sembrano leggermente favoriti. Non solo per il fattore campo, che influirà ovviamente in una gara dove i punti in palio sono pesanti, ma anche per quelle che sono le qualità in campo e la ...