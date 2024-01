Al via i lavori per il GRAB a Roma

'Onestamente mi piace laeuropea. Il regolamento europeo sull'IA, ad esempio, affronterà alcuni ... con gli strumenti forniti dagli addetti ai. Tuttavia, anche i motori di ricerca e le ...La mancanza dell'acqua si deve per lo svolgimento didi manutenzione straordinaria sulla rete idrica del territorio. Queste le strade interessate: Viale dell'Oceano Indiano; Viale Egeo;di ...che si trova in via Einaudi, oggii chiuderanno alle ore 12, per consentire lo svolgimento dei lavori da parte della società E-distribuzione sulla linea di media tensione. Per disporre la chiusura ...Nei giorni scorsi sono iniziati i lavori di realizzazione delle fondazioni di 18 nuovi alloggi in Via Lamarmora a Irsina, a seguito dei lavori di demolizione dei fabbricati esistenti, che potranno ...