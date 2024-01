Al via Accademia Irpina di Scienze Forensi ideata da Salvatore Pignataro Taormina nel comitato scientifico

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Ai nastri di partenza l’di, associazione che ha come finalità di promuovere i vari settori delleforense nel panorama provinciale e regionale. L’ideatore e fondatore è(PhD) docente di Criminologia investigativa presso l’Università Giustino Fortunato e Cultore della materia in Diritto Processuale Penale e Stage Diritto Penitenziario presso l’Università degli Studi Luigi Vanvitelli. Nell’ambito dell’vi sono diversi dipartimenti multidisciplinari con i relativi specialisti: Domenico Giannetta (Sicurezza Urbana) Angelo Di Perna ( Tecniche di indagine sulla videosorveglianza urbana e protezione dei dati), Pietro Battista (Criminalistica e Scena del Crimine). Psicologia forense: Rosa ...

