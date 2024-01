Al Teatro CortéSe arrivano Maria Teresa Sisto e Monica Varriale con Sugo Finto

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Aldei Colli Aminei sabato 20 e domenica 21 gennaio arriverannocon la commedia in versione napoletana “”. Trepidazioni, turbamenti e risate aldei Colli Aminei dove, sabato 20 alle ore 21.00 e domenica 21 gennaio alle ore 18.00, arriveranno

Si parte con il Teatro di Tato Russo e lo spettacolo “2 mariti per Fortuna” con Mario Brancaccio, Lello Giulivo e Simona Esposito, sabato 16 e ... (2anews)

Il programma completo 2024 è stato presentato aldi via don Minzoni, con la direttrice Cristina Boracchi , la presidente del centro culturaledelle Arti Elena Balconi , gli assessori ...... [email protected] 18.00 Centro CurArti, Corso Italia, 2 - Gallarate CONFERENZA LUCIANO CIRINO L'essenziale è invisibile agli occhi In collaborazione con OPL 21.00delle Arti, Via ...