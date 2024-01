Al cinema 29 | 30 | 31 gennaio “Cover Story-20 anni di Vanity Fair”

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Roma, 18 gen. (askanews) – In arrivo nelle sale italiane il 29, 30 e 31, il docufilm “– 20di”, diretto e scritto dal regista Cosimo Alemà insieme a Matteo Menduni. Prodotto da Condé Nast ed Emma Film e distribuito da Adler Entertainment, è un ritratto di 20di giornalismo, di costume, di spettacolo e di cultura: la storia di, il settimanale lanciato in Italia nel 2003. La pellicola rappresenta l’ultimo atto nella celebrazione del compleanno della rivista e si presenta come una riflessione sui valori, sulla storia, sui personaggi e sull’epopea giornalistica di un magazine che è lo specchio della fiera della vanità di ogni momento storico che racconta e che ha raccontato. La ...