“Aiutateci a dare alla gente una vita migliore” | l’appello del premier spagnolo Sànchez agli imprenditori presenti a Davos

(Di giovedì 18 gennaio 2024) “Vi chiedo di impegnarvi.a elevare il potere d’acquisto dei lavoratori, a frenare l’emergenza climatica, a rivendicare le norme internazionali e a difendere la democrazia e a lottare contro l’involuzione rappresentata dall’ondata reazionaria che percorre il mondo. In sintesi,una“. A parlare così, al World Economic Forum di, in Svizzera, è ilPedro, che in Spagna guida come noto un governo di centrosinistra.è intervenuto subito dopo il discorso – di segno diametralmente opposto – del presidente argentino ultraliberale Javier Milei che aveva parlato di presunti pericoli per l’Occidente a causa del “socialismo”. Anzi, ...