Agrumi Via libera ai contributi contro tristezza e malsecco

libera ai contributi per le aziende danneggiate dalla 'Tristeza' deglie dal malsecco, dopo l'allarme per l'invasione in Puglia di virus e patogeni alieni che causano danni nei campi ...: COLDIRETTI PUGLIA,LIBERA AI CONTRIBUTI CONTRO 'TRISTEZZA' E MALSECCO; DOPO INVASIONE DI VIRUS E INSETTI ALIENI.libera ai contributi per le aziende danneggiate dalla 'Tristeza' degli ...Via libera ai contributi per le aziende danneggiate dalla 'Tristeza' degli agrumi e dal malsecco, dopo l’allarme per l’invasione in Puglia di virus e patogeni alieni che causano danni nei campi ...PUGLIA – Via libera ai contributi per le aziende danneggiate dalla ‘Tristeza’ degli agrumi e dal malsecco, dopo l’allarme per l’invasione in Puglia di virus e patogeni alieni che causano danni nei ...