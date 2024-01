Agricoltura | da Ue 46 | 7 milioni per i danni causati dall' influenza aviaria

L'Ue erogherà all'Italia 46,7di euro per contribuire a risarcire gli agricoltori colpiti da epidemie di influenza aviaria per il 50 per cento della spesa. E' quanto si legge in una nota della Commissione europea. La ...... i fondi europei in generale, le misure specifiche previste inall'interno dei PSR per ... come Regione Abruzzo, saremo assegnatari di un finanziamento importante, parei a 94di euro,...A seguito della richiesta formale dell’Italia, la Commissione europea ha deciso di stanziare 46 670 790 euro provenienti dalla riserva agricola, a copertura del 50% della spesa dell’Italia per aiutare ...La Commissione stanzia 46,7 milioni di euro per gli agricoltori colpiti da epidemie di influenza aviaria in Italia. (ANSA) ...