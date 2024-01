Aggredito a Napoli per una spilla antifascista | misure cautelari per esponenti di CasaPound

Violenta aggressione avvenuta a Napoli , in via Duchesca, nella zona di piazza Garibaldi, durante la giornata di martedì, dove un Uomo è stato ... (ilfattoquotidiano)

Napoli . Un giovane rapina to del cellulare e preso a calci e a pugni, un altro accoltellato da ignoti. Due aggressioni, avvenuti in luoghi e orari ... (teleclubitalia)

PER SPILLA ANTIFASCISTA, 'TOGLI QUESTO GIUBBINO' coltelli sequestrati a militanti di casapound a- 'Pezzo di m... togli questo giubbino, cos'è questo stemma': è la frase gridata dagli ...Il contesto dell'accusa vedeva i due tifosi ultras coinvolti in un presunto attacco avvenuto la sera del 4 maggio scorso, quando avrebberoun gruppo di sostenitori delche ...Poliziotta violentata nel porto di Napoli: i giudici della Corte di Appello partenopeo non fanno sconti al bengalese imputato.Tre esponenti di CasaPound sono stati arrestati a Napoli per aver aggredito e derubato un fotografo che indossava una spilla con un simbolo antifascista.