AEW | Tony Schiavone ha saltato Dynamite per un non specificato malanno | ecco chi l’ha sostituito

(Di giovedì 18 gennaio 2024)hal’ultimo episodio di, a causa di unnon meglio. Il suo sostituto, annunciato daKhan prima della puntata, è stato Ian Riccaboni, che si è seduto al tavolo di commento die di Rampage. Quest’ultimo, per chi non lo sapesse, si occupa del medesimo ruolo in ROH, mentre non si sa setornerà al suo posto già sabato per Collision. Non sono al momento arrivati, infatti, altri aggiornamenti sulla situazione né sulla motivazione che ha costrettoa saltare i tapings di ieri notte e vi aggiorneremo nei prossimi giorni in caso di novità. With the iconic @24 home sick tonight, we'll be ...

Tra i primi a confermare la scomparsa di Jay Briscoe c'è stato il proprietario dellae della ROHKhan . "Purtroppo ha scritto su Twitter Khan Jamin Pugh non c'è più. Noto ai fan con il ...Tra i primi a dare la notizia della morte di Jay Briscoe è stato il proprietario dellae della ROHKhan su Twitter: "Purtroppo Jamin Pugh non c'è più. Noto ai fan con il nome di Jay Briscoe, ...Charlotte Flair non vede l'ora di vedere suo marito Andrade in WWE: sarebbe stata lei a spingere per l'addio alla AEW e per il ritorno a Stamford.AEW President Tony Khan took to Twitter on Wednesday evening to announce that Schiavone is “sick” and wouldn’t be on the show. Khan noted that Schiavone is expected to be back in time for Saturday’s ...