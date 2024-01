AEW | Passa di mano un titolo ROH a Dynamite | i dettagli

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Durante l’ultimo episodio di, il Bullet Club Gold, ovvero Jay White ed i Gunns, ha strappato i ROH Six-Man Tag-Team Titles ai Mogul Embassy e Brian Cage, con quest’ultimi che soccombono dopo 78 giorni di regno grazie all’interferenza decisiva degli Acclaimed e di Bowens in particolare, che è riuscito ad evitare che Prince Nana costasse il match a White e compagni. Continua, dunque, questa strana alleanza con lo Switchblade e soci per gli Acclaimed, che regalano la prima vittoria titolata al trio, in quella che è stata davvero una grande sorpresa. Not so fast, Prince Nana!Watch #AEWLIVE on TBS!@ToaLiona @TheKaun @BrianCageGMSI @PrinceKingNana @JayWhiteNZ @TheAustinGunn @ColtenGunn @Bowens Official pic.twitter.com/WKEmobg9Vp— All Elite Wrestling (@AEW) January 18, 2024