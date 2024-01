AEW | Jeff Hardy vs Darby Allin | Chris Jericho e tanto altro a Rampage Ecco i risultati dello show – SPOILER

(Di giovedì 18 gennaio 2024)vsvs Matt Sydal sono solo due degli incontri in programma nella prossima puntata di, che andrà in onda domani notte nel solito slot orario del venerdì. Ma non solo, visto che la AEW ha annunciato altri due match per lo, ovvero Kris Statlander vs Queen Aminata e Penta El Zero Miedo vs Anthony Henry. La puntata, come di consueto, è stata registrata però dopo la diretta di Dynamite e siamo in grado di fornirvi già oggi idell’evento:batte Matt Sydal Penta El Zero Meido sconfigge Anthony Henry Kris Statlander batte Queen Aminatasconfigge...

AEW Rampage del 19/01 è stato già registrato la scorsa notte al termine della puntata di AEW Dynamite: scopriamo insieme tutti gli spoiler!The following are spoilers for the Friday, January 19 episode of AEW Rampage taped Wednesday, January 17 in North Charleston, South Carolina. Four matches were advertised for the show: Allin vs. Hardy ...